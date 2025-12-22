ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Andritz-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Andritz-Aktie an diesem Tag 36,84 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 271,444 Andritz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 820,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,20 Prozent gesteigert.

Der Andritz-Wert an der Börse wurde auf 6,40 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at