Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag

Am Donnerstag gewinnt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,31 Prozent auf 1 763,49 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 1 758,92 Punkte an der Kurstafel, nach 1 758,08 Punkten am Vortag.

Bei 1 767,59 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 758,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 721,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 682,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, lag der ATX Prime bei 1 653,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,89 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 802,56 Punkte. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell BAWAG (+ 2,67 Prozent auf 55,75 EUR), Lenzing (+ 1,53 Prozent auf 29,95 EUR), EVN (+ 1,35 Prozent auf 26,25 EUR), STRABAG SE (+ 1,18 Prozent auf 38,45 EUR) und Addiko Bank (+ 1,18 Prozent auf 17,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 19,30 EUR), Wolford (-3,43 Prozent auf 3,94 EUR), Rosenbauer (-1,64 Prozent auf 29,90 EUR), PORR (-1,64 Prozent auf 14,36 EUR) und Frequentis (-1,52 Prozent auf 26,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 286 456 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,753 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Mit 9,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Addiko Bank-Aktie an.

