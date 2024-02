Zuversicht in Zürich: SPI bewegt schlussendlich im Plus

Am Montag erhöhte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 14 727,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,977 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,153 Prozent auf 14 699,02 Punkte an der Kurstafel, nach 14 676,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 14 755,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 672,32 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der SPI einen Wert von 14 584,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bewegte sich der SPI bei 13 894,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, stand der SPI bei 14 649,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SoftwareONE (+ 9,81 Prozent auf 17,35 CHF), ObsEva (+ 8,08 Prozent auf 0,06 CHF), Peach Property Group (+ 6,57 Prozent auf 10,70 CHF), Villars SA (+ 6,19 Prozent auf 600,00 CHF) und DocMorris (+ 6,10 Prozent auf 84,30 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Kinarus (-10,53 Prozent auf 0,00 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-6,45 Prozent auf 116,00 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-3,87 Prozent auf 42,20 CHF), Schlatter Industries (-3,85 Prozent auf 25,00 CHF) und Burckhardt Compression (-3,59 Prozent auf 470,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 091 493 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,669 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet mit 5,31 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at