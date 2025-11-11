DocMorris Aktie

5,76EUR 0,28EUR 5,11%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

11.11.2025 10:56:47

DocMorris Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einer Hochstufung des Wettbewerbers Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Denn die Schweizer seien in Relation zu Redcare Pharmacy weniger in der Lage, die Ausgaben für das Marketing zu erhöhen, schrieb Sebastian Vogel am Montagabend. Zudem sei DocMorris im operativen Geschäft in der Vergangenheit weniger erfolgreich gewesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
5,50 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
5,26 CHF 		Abst. Kursziel*:
4,56%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
5,34 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,00%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

