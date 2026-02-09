Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für den Maschinenbauer Andritz von 71 auf 80 Euro hinaufgesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.

"Die Aktie weist seit Jahresbeginn einen starken Anstieg auf und war etwas überbewertet. Die Anpassung der Prognose für 2026 war überfällig", heißt es in einem Bericht. Trotz der Gewinnsenkung erhöhen wir unser Kursziel, da wir unsere Bewertung auf das Jahr 2026 anpassen, erklärt der Experte Andre Kukhnin.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 5,33 Euro für 2026, sowie 6,19 bzw. 6,87 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,10 Euro für 2026, sowie 3,50 bzw. 3,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Montagnachmittag notierten Andritz an der Wiener Börse mit plus 1,98 Prozent bei 72,10 Euro.

Analysierendes Institut UBS

