Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel in Höhe von 86 Euro für die Aktien der heimischen Andritz bestätigt. Auch die Empfehlung "Buy" wurde vom Analysten Lars Vom-Cleff unverändert beibehalten, obwohl der steirische Anlagenbauer vergangene Woche für das abgelaufene Geschäftsjahr Rückgänge bei Umsatz und Gewinn berichtet hatte.

Ein stärkerer Euro sowie das Ausbleiben größerer Aufträge in den letzten Quartalen haben sich laut Deutsche Bank Research negativ auf Umsatz und Rentabilität im Geschäftsjahr 2025 ausgewirkt. Jedoch trage die Umstrukturierung schön langsam Früchte, heißt es weiter. Ebenso werden die Aussichten für das neue Geschäftsjahr als vielversprechend eingestuft.

Am Montagnachmittag notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit minus 2,8 Prozent bei 66,20 Euro.

