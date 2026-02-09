Andritz Aktie
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Andritz 77 auf 86 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Buy" für die Aktien des steirischen Anlagenbauers wurde vom Analysten Lars Vom-Cleff gleichzeitig bestätigt.
Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sind für den Analysten trotz erheblicher negativer Währungseinflüsse "zufriedenstellend". Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 sei jedoch ernüchternd.
Beim Gewinn je Aktie (EPS adjusted) erwarten die DB-Analysten 5,16 Euro für 2025, sowie 5,61 bzw. 6,09 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,70 Euro für 2025, sowie 3,00 Euro für 2026 und 3,20 Euro für 2027.
Am Montagnachmittag notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit plus 1,70 Prozent bei 71,90 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/rst
ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com
AFA0054 2026-02-09/15:15
Analysen zu Andritz AG
|15:15
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|14:58
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
