Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Andritz 77 auf 86 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Buy" für die Aktien des steirischen Anlagenbauers wurde vom Analysten Lars Vom-Cleff gleichzeitig bestätigt.

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sind für den Analysten trotz erheblicher negativer Währungseinflüsse "zufriedenstellend". Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 sei jedoch ernüchternd.

Beim Gewinn je Aktie (EPS adjusted) erwarten die DB-Analysten 5,16 Euro für 2025, sowie 5,61 bzw. 6,09 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,70 Euro für 2025, sowie 3,00 Euro für 2026 und 3,20 Euro für 2027.

Am Montagnachmittag notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit plus 1,70 Prozent bei 71,90 Euro.

