Andritz Aktie
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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
Andritz kaufen
Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Andritz von 86 auf 90 Euro nach oben revidiert. Gleichzeitig wurde die Empfehlung "Buy" vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff unverändert beibehalten.
Der steirische Anlagenbauer wird am 29. April seine Erstquartalszahlen 2026 präsentieren. Die Deutsche Bank prognostiziert einen Umsatzanstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Zuwachs des vergleichbaren EBITA um 1 Prozent. Der Analyst geht davon aus, dass sich der stärkere Euro sowie das Ausbleiben größerer Aufträge in den vergangenen Quartalen auf Umsatz und Rentabilität ausgewirkt haben.
Der Auftragsbestand von Andritz ist hingegen auf Rekordniveau. Die Kosten wurden in jüngster Zeit erfolgreich gesenkt und die Experten erwarten, dass das Gewinnwachstum kurz- bis mittelfristig aus allen vier Geschäftsbereichen kommen wird.
Am Dienstag im Frühhandel notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit plus 2,4 Prozent bei 68,20 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/mik
ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com
AFA0022 2026-04-14/09:42
|Zusammenfassung: Andritz AG kaufen
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Unternehmen:
Andritz AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
90,00 €
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Rating jetzt:
kaufen
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Kurs*:
67,90 €
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Abst. Kursziel*:
32,55%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
67,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
32,94%
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Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
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KGV*:
-
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