Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Andritz von 86 auf 90 Euro nach oben revidiert. Gleichzeitig wurde die Empfehlung "Buy" vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff unverändert beibehalten.

Der steirische Anlagenbauer wird am 29. April seine Erstquartalszahlen 2026 präsentieren. Die Deutsche Bank prognostiziert einen Umsatzanstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Zuwachs des vergleichbaren EBITA um 1 Prozent. Der Analyst geht davon aus, dass sich der stärkere Euro sowie das Ausbleiben größerer Aufträge in den vergangenen Quartalen auf Umsatz und Rentabilität ausgewirkt haben.

Der Auftragsbestand von Andritz ist hingegen auf Rekordniveau. Die Kosten wurden in jüngster Zeit erfolgreich gesenkt und die Experten erwarten, dass das Gewinnwachstum kurz- bis mittelfristig aus allen vier Geschäftsbereichen kommen wird.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit plus 2,4 Prozent bei 68,20 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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ste/mik

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

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