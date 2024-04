NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple bei einem unveränderten Kursziel von 195 US-Dollar von "Market-Perform" auf "Outperform" angehoben. Die Aktien hätten angesichts eines schwachen iPhone15-Zyklus deutlich an Wert verloren, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hält die Nachfrageschwäche in China aber für temporär und nicht strukturell. Er erinnerte daran, dass das Apple-Geschäft in China immer deutlicher geschwankt habe als konzernweit./ag/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 03:54 UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2024 / 03:54 UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.