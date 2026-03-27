AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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27.03.2026 14:37:06

AstraZeneca Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Der Antikörper Tozorakimab habe in Studien gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD - breiten Erfolg gehabt, schrieb James Gordon am Freitag. Mit Wirkung in der Risikogruppe vorheriger Raucher und in der breiten Patientengruppe sei es der erste "Doppelsieg" eines Mittels, das den Botenstoff Interleukin-33 (IL-33) als Entzündungsantrieb blockiert. Gordon hat momentan einen Spitzenumsatz von 3 Milliarden Dollar mit einer Chance von 60 Prozent in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt. Er könnte aber auch bei über 5 Milliarden Dollar liegen, wenn Astrazeneca den "IL-33-Markt" für sich alleine habe./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 09:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 09:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
165,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
164,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
143,70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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