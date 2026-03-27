75,06EUR 0,30EUR 0,40%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

27.03.2026 07:41:13

Beiersdorf Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74,72 € 		Abst. Kursziel*:
20,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

