Beiersdorf Aktie
|75,06EUR
|0,30EUR
|0,40%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74,72 €
|
Abst. Kursziel*:
20,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:29
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
