HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 83 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns belegten einen überraschend schwachen Jahresstart der Marke Nivea, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagnachmittag. Auch der organische Konzernumsatz sei deutlicher als erwartet zurückgegangen. Beiersdorf brauche nun eine deutliche Geschäftsbeschleunigung, um die Jahresziele für das organische Wachstum zu erreichen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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