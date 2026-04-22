Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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22.04.2026 07:05:22

Beiersdorf Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 83 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns belegten einen überraschend schwachen Jahresstart der Marke Nivea, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagnachmittag. Auch der organische Konzernumsatz sei deutlicher als erwartet zurückgegangen. Beiersdorf brauche nun eine deutliche Geschäftsbeschleunigung, um die Jahresziele für das organische Wachstum zu erreichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74,80 € 		Abst. Kursziel*:
9,63%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,42%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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