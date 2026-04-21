Beiersdorf Aktie
|74,78EUR
|-2,62EUR
|-3,39%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die rückläufige Entwicklung habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Sykes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Aktie sei zwar günstig, doch Beiersdorf habe im Sektor eine der schwächsten organischen Wachstumsraten in einem nicht-rezessionären Umfeld geliefert./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75,58 €
|
Abst. Kursziel*:
38,93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,41%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12:27
|XETRA-Handel: LUS-DAX mittags stärker (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11:58
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
11:58
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
11:16
|ROUNDUP: Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach (dpa-AFX)
|
11:10
|AKTIE IM FOKUS: Zahlen von Beiersdorf vergraulen Anleger (dpa-AFX)
|
11:04