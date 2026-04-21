FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die rückläufige Entwicklung habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Sykes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Aktie sei zwar günstig, doch Beiersdorf habe im Sektor eine der schwächsten organischen Wachstumsraten in einem nicht-rezessionären Umfeld geliefert./gl/bek



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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:01 / GMT





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