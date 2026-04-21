Beiersdorf Aktie

74,78EUR -2,62EUR -3,39%
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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21.04.2026 11:06:32

Beiersdorf Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die rückläufige Entwicklung habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Sykes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Aktie sei zwar günstig, doch Beiersdorf habe im Sektor eine der schwächsten organischen Wachstumsraten in einem nicht-rezessionären Umfeld geliefert./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:01 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75,58 € 		Abst. Kursziel*:
38,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,41%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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