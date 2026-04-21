Beiersdorf Aktie
|74,30EUR
|-3,10EUR
|-4,01%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach wie vor bestünden zahlreiche Risiken für den Konsumgüterkonzern, und die Jahresziele erschienen weiterhin ambitioniert, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch gebe es Anzeichen dafür, dass die Neuausrichtung der Marke Nivea langsam an Fahrt gewinne./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75,00 €
|
Abst. Kursziel*:
14,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
74,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,75%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|15:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|15:10
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|15:10
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|11:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|15:10
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:06
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|74,32
|-3,98%
