Beiersdorf Aktie
|74,94EUR
|0,64EUR
|0,86%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marke Nivea stehe zwar noch unter Druck, scheine aber nun zumindest aus dem Gröbsten heraus zu kommen, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch nach insgesamt schwächeren Wachstumszahlen. So wertet er Fortschritte bei Körperpflege und Deos. Der maue Massenmarkt für Hautpflegeprodukte helfe den Hamburgern aber nicht gerade. Die Diskussionen drehten sich nun darum, ob die unveränderten Jahresziele wirklich erreichbar seien./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
74,80 €
|
Abst. Kursziel*:
9,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
74,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,42%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|11:51
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|07:26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:05
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:57
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
