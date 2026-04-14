Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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14.04.2026 13:37:04

Beiersdorf Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Die Hamburger dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Warren Ackerman am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. April. Die Marke La Prairie dürfte zweistellig geschrumpft sein und auch Nivea dürfte schwach gelaufen sein. Innovationen seien erst im zweiten Quartal wieder zu erwarten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75,38 € 		Abst. Kursziel*:
14,09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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