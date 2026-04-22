Beiersdorf Aktie
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf nach dem Zahlenwerk des Konsumgüterherstellers am Vortag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Er halte es für unwahrscheinlich, dass Beiersdorf die selbst gesteckten Jahresziele erreichen werde, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für das laufende und das kommende Jahr leicht und verwies dafür auf die Sparte Consumer und einen verschärften Wettbewerb./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
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Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
74,80 €
|
Abst. Kursziel*:
6,95%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
74,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,75%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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