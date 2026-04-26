Beiersdorf Aktie
|72,60EUR
|-1,16EUR
|-1,57%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marke Nivea stehe vor weiteren Problemen, resümierte Analyst David Hayes am Freitag im Nachgang der Umsatzzahlen des Konsumgüterherstellers für das erste Quartal. Diese hätten enttäuscht./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72,48 €
|
Abst. Kursziel*:
15,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
72,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,70%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|72,60
|-1,57%
