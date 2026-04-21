Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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21.04.2026 11:09:32

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal sei enttäuschend gewesen, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als die Erwartungshaltung bereits niedrig gewesen sei. Dabei sei vor allem die Marke Nivea für die Schwäche verantwortlich gewesen./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
75,58 € 		Abst. Kursziel*:
25,69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
74,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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