NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal sei enttäuschend gewesen, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als die Erwartungshaltung bereits niedrig gewesen sei. Dabei sei vor allem die Marke Nivea für die Schwäche verantwortlich gewesen./rob/mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.