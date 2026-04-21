Beiersdorf Aktie
|74,78EUR
|-2,62EUR
|-3,39%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal sei enttäuschend gewesen, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als die Erwartungshaltung bereits niedrig gewesen sei. Dabei sei vor allem die Marke Nivea für die Schwäche verantwortlich gewesen./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
75,58 €
|
Abst. Kursziel*:
25,69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
74,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12:27
|XETRA-Handel: LUS-DAX mittags stärker (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11:58
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
11:58
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
11:16
|ROUNDUP: Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach (dpa-AFX)
|
11:10
|AKTIE IM FOKUS: Zahlen von Beiersdorf vergraulen Anleger (dpa-AFX)
|
11:04