CEWE Stiftung Aktie
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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 140 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den Aussagen des Fotodienstleisters für 2026 die Schätzungen entsprechend angepasst, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem verschob er die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn. Daraus resultiere das höhere Kursziel./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
149,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
93,50 €
|
Abst. Kursziel*:
59,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
94,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,01%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Cewe auf 149 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.04.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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13.04.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.04.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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07.04.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.03.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.03.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|08:55
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
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|Warburg Research
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|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
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|26.03.26
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|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
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|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
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|RBC Capital Markets
|13.04.26
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