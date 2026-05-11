Hannover Rück Aktie
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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
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Unternehmen:
Hannover Rück
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
237,60 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
238,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
-
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