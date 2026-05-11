FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro je Aktie belassen. Sven Kürten sieht den Medizinkonzern nach erfolgreicher Neuaufstellung operativ wie finanziell deutlich gestärkt. Mit einem sehr guten Start in das Jahr 2026 habe Fresenius den Aufwärtstrend bestätigt, schrieb der Analyst am Montag. Er glaubt, dass die Gewinnprognose im Jahresverlauf erhöht werden könnte./rob/ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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