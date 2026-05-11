Intesa Sanpaolo Aktie
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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,00 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe nach dem ersten Quartal ihre diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) wegen höherer Erträge und einer geringeren Risikovorsorge um zwei Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Für 2027 und 2028 schraubte sie ihre EPS-Prognosen um ein Prozent hoch./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
7,10 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
5,83 €
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Abst. Kursziel*:
21,76%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
5,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,37%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
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KGV*:
-
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