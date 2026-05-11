NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,00 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe nach dem ersten Quartal ihre diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) wegen höherer Erträge und einer geringeren Risikovorsorge um zwei Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Für 2027 und 2028 schraubte sie ihre EPS-Prognosen um ein Prozent hoch./rob/gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:55 / BST





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