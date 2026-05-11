AUMOVIO Aktie
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal seien solide ausgefallen, weshalb sie den daraus resultierenden deutlichen Kursrückgang für ungerechtfertigt halte, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet stehe der Autozulieferer bei Umsatz und Gewinn vor zahlreichen Herausforderungen. Insofern halte sie die Konsensprognosen und die mittelfristigen Ziele des Unternehmens weiterhin für ehrgeizig./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,05 €
|
Abst. Kursziel*:
19,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,17%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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