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26.03.2026 09:45:10

CEWE StiftungCo Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die finalen Jahreszahlen des Fotodienstleisters hätten die zuvor schon veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der für 2026 gegebene Ausblick sei solide. Seine und die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Ende der Prognosespannen. Der Dividendenvorschlag sei etwas höher als von ihm prognostiziert./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92,70 € 		Abst. Kursziel*:
35,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,05%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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