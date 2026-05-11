LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Seth Sigman verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie von dem Handelskonzern ein solides erstes Quartal. Er sieht moderates Aufwärtspotenzial gegenüber den Marktschätzungen, getragen von Marktanteilsgewinnen, Fortschritten bei Schlüsselinitiativen sowie der starken Margendynamik - trotz der höheren Kraftstoffkosten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:45 / GMT



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