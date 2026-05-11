Walmart Aktie

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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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11.05.2026 14:00:21

Walmart Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Seth Sigman verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie von dem Handelskonzern ein solides erstes Quartal. Er sieht moderates Aufwärtspotenzial gegenüber den Marktschätzungen, getragen von Marktanteilsgewinnen, Fortschritten bei Schlüsselinitiativen sowie der starken Margendynamik - trotz der höheren Kraftstoffkosten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 132,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 130,43 		Abst. Kursziel*:
1,20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 127,03 		Abst. Kursziel aktuell:
3,91%
Analyst Name::
Seth Sigman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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