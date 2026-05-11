Walmart Aktie
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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Seth Sigman verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie von dem Handelskonzern ein solides erstes Quartal. Er sieht moderates Aufwärtspotenzial gegenüber den Marktschätzungen, getragen von Marktanteilsgewinnen, Fortschritten bei Schlüsselinitiativen sowie der starken Margendynamik - trotz der höheren Kraftstoffkosten./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 132,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 130,43
|
Abst. Kursziel*:
1,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 127,03
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,91%
|
Analyst Name::
Seth Sigman
|
KGV*:
-
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