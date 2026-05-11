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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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11.05.2026 14:20:19

HOCHTIEF Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Der Baukonzern habe einen guten Jahresstart hingelegt, schrieb Graham Hunt am Montag in einer ersten Reaktion. Der Nettogewinn liege dank der australischen Tochter Turner 4,6 Prozent über der Konsensschätzung. Deren ähnlich starker Auftragseingang deute auf eine weiter anziehende Nachfrage im Sog des Rechenzentren-Booms für Künstliche Intelligenz (KI) hin. Vor diesem Hintergrund wirke das für 2026 weiter angestrebte Gewinnplus des Konzerns von 20 bis 30 Prozent konservativ. Zur zunächst negativen Kursreaktion verwies Hunt auf den starken Lauf der Aktie seit Jahresbeginn./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
480,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
529,00 € 		Abst. Kursziel*:
-9,26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
537,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,61%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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