E.ON Aktie
|18,24EUR
|0,33EUR
|1,81%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
11.05.2026 13:02:58
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine Übernahme der britischen OVO Energy biete gewisse Synergieeffekte, sei allerdings kein Game-Changer für die Anlagestory, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
18,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,77%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
18,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,29%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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