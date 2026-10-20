FUCHS Aktie
|45,12EUR
|-0,30EUR
|-0,66%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, vorläufigen Quartalszahlen des Schmierstoffherstellers hätten durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der angehobene operative Ergebnisausblick (Ebit) überrasche positiv./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,48 €
|
Abst. Kursziel*:
18,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,68%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schmierstoffhersteller Fuchs erhöht erneut Prognose - starkes Quartal (dpa-AFX)
|
19.10.26
|EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first 9 months of 2026 exceed expectations and EBIT forecast for 2026 raised (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-Adhoc: FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026 (EQS Group)
|
16.10.26
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.10.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|14:25
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:25
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:25
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|45,12
|-0,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:49
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:58
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18:54
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:13
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:54
|Santander Buy
|UBS AG
|15:54
|National Grid Sell
|UBS AG
|15:53
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:25
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14:20
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14:19
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:16
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)