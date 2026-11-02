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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE nach Zahlen von 41,00 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem großartigen Geschäftsjahr sei auch das dritte Quartal außerordentlich gut ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in einer Studie am Montag. An weiteren positiven Überraschungen des Schmierstoffherstellers habe er allerdings seine Zweifel./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 09:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Hold
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
43,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,22 €
|
Abst. Kursziel*:
3,03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,14%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
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28.10.26
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28.10.26
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