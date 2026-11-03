FUCHS Aktie

42,46EUR 0,06EUR 0,14%
FUCHS ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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02.11.2026 22:20:57

FUCHS SE VZ Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 46 Euro gesenkt. Die Entwicklung der Preise und des Aktienkurse sollte sich normalisieren, weshalb Risiken und Chancen inzwischen ausgeglichen erschienen, begründete Constantin Hesse seine am Montag vorliegende Neubewertung des Schmierstoffherstellers. Dies gelte, obwohl Fuchs ein weiteres starkes Quartal hinter sich habe und der angehobene Ausblick immer noch konservativ erscheine./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Hold
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
43,30 € 		Abst. Kursziel*:
6,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,34%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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02.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

FUCHS SE VZ 42,52 0,28% FUCHS SE VZ

Aktuelle Aktienanalysen

08:33 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Philips Market-Perform Bernstein Research
08:00 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:56 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:55 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 adidas Sell UBS AG
02.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Ryanair Buy UBS AG
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
02.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 AstraZeneca Buy UBS AG
02.11.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
02.11.26 DWS Group Buy UBS AG
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Polytec verkaufen Baader Bank
02.11.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BP Buy UBS AG
02.11.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
02.11.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 BP Kaufen DZ BANK
02.11.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 BBVA Neutral UBS AG
02.11.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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