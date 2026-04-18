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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wer von 36 auf 40 Euro angehoben. Die neue Strategie des Schmierstoffherstellers priorisiere margenstarke Wachstumsfelder und untermauere die ehrgeizigen Ziele bis zum Jahr 2031, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Allerdings stehe das Unternehmen vor Herausforderungen wie dem schwachen Industrietrend in Europa und dem Transformationsdruck im Automobilsektor./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Halten
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
38,64 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Verkaufen
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Kurs aktuell:
38,48 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
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KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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17.04.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fuchs auf 'Halten' und fairen Wert auf 40 Euro (dpa-AFX)
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|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro (dpa-AFX)
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|ROUNDUP: Fuchs will bis 2031 Ergebnis um mindestens gut ein Viertel steigern (dpa-AFX)
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|Fuchs will bis 2031 Ergebnis um mindestens gut ein Viertel steigern (dpa-AFX)
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|EQS-News: FUCHS präsentiert neue Strategie: Mit „FOCUS TO WIN“ auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum (EQS Group)
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|EQS-News: FUCHS presents its new strategy – “FOCUS TO WIN” on the path to its 100th anniversary (EQS Group)
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