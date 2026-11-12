FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Eine Roadshow mit dem Schmierstoffhersteller habe die Preisdisziplin und die strukturellen Wachstumstreiber untermauert, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,32 €
|
Abst. Kursziel*:
28,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
10.11.26
|EQS-AFR: Fuchs SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-AFR: Fuchs SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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06.11.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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02.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Fuchs auf 'Hold' - Ziel runter auf 46 Euro (dpa-AFX)
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02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
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02.11.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
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02.11.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Fuchs SE auf 43,50 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
Analysen zu FUCHS SE VZ
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|Warburg Research
|03.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|02.11.26
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|Bernstein Research