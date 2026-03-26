GSK Aktie
|23,71EUR
|0,12EUR
|0,51%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einem Expertengespräch über HIV-Therapien auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2054 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim gab in einer am Donnerstag vorliegenden Zusammenfassung die Aussagen des Universitäts-Professors David Hardy wieder. Langfristig gehe der Trend demnach wohl zu länger wirksamen Kombinationsbehandlungen, - einem Bereich, in dem auch GSK einen Ansatz verfolge./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
20,54 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
20,50 £
|
Abst. Kursziel*:
0,20%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
20,50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,20%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
25.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.03.26
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Optimismus in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.03.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)