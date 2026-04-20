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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Seine Umsatzprognose liege leicht unter der Konsensschätzung, schrieb Zain Ebrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns rechnet er mit etwas mehr Gewinn als der Markt./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 08:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
24,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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