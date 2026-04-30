GSK Aktie

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GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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30.04.2026 09:39:23

GSK Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. James Gordon passte nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns seine Ergebnisschätzungen (EPS) im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. GSK habe mit Blick auf Produkteinführungen, neue HIV-Medikamente und die neue Strategie nun vorsichtiger geklungen als bisher, schrieb er am Donnerstag im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
19,31 £ 		Abst. Kursziel*:
-6,80%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19,01 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,31%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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