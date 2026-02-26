GSK Aktie
|24,84EUR
|-0,37EUR
|-1,47%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK im Nachgang einer Virologenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Die Neubewertung des Pharmakonzerns seit seiner Wiederaufnahme der Beobachtung 2025 sei beeindruckend, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber noch immer mit einem 20-prozentigen Abschlag zu anderen Branchenwerten gehandelt - wohl auch wegen mangelhafter Perspektiven der Tochter ViiV im HIV-Bereich. Er geht davon aus, dass sich die Aussichten hier im Jahresverlauf bessern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,68 £
|
Abst. Kursziel*:
13,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,04%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
