GSK Aktie

24,84EUR -0,37EUR -1,47%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
26.02.2026 15:38:16

GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK im Nachgang einer Virologenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Die Neubewertung des Pharmakonzerns seit seiner Wiederaufnahme der Beobachtung 2025 sei beeindruckend, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber noch immer mit einem 20-prozentigen Abschlag zu anderen Branchenwerten gehandelt - wohl auch wegen mangelhafter Perspektiven der Tochter ViiV im HIV-Bereich. Er geht davon aus, dass sich die Aussichten hier im Jahresverlauf bessern./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,68 £ 		Abst. Kursziel*:
13,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13,04%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

