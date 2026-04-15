FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Analystenkonferenz nach den Daten zweier Onkologie-Studien. Der Ansatz des Wirkstoffs B7-H4 werde künftig eine Rolle spielen bei gynäkologischen Tumoren, wobei GSK nahe an der Spitze des Feldes liege./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.