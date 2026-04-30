GSK Aktie
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|1,69%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
30.04.2026 12:46:53
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Die Qualität der Zahlen zum ersten Quartal sei uneinheitlich gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,50 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,05%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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