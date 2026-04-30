GSK Aktie

22,29EUR 0,37EUR 1,69%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 12:46:53

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Die Qualität der Zahlen zum ersten Quartal sei uneinheitlich gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,50 £ 		Abst. Kursziel*:
-2,57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,01 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,05%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten