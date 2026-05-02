NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Bei dem Pharmakonzern sei das Potenzial steigender Gewinnerwartungen kurzfristig begrenzt, schrieb Zain Ebrahim am Mittwochabend. Die erfolgreiche Einführung neuer Produkte sei notwendig, um die langfristigen Aussichten zu verbessern./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.