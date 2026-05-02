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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Bei dem Pharmakonzern sei das Potenzial steigender Gewinnerwartungen kurzfristig begrenzt, schrieb Zain Ebrahim am Mittwochabend. Die erfolgreiche Einführung neuer Produkte sei notwendig, um die langfristigen Aussichten zu verbessern./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
19,35 £
|
Abst. Kursziel*:
-12,17%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19,01 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-10,57%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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