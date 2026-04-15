NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1830 auf 1920 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma erwartet am 29. April Quartalszahlen im Rahmen der Markterwartungen, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen. Das Kursziel von Sharma steigt vor allem währungsbedingt./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 20:08 / BST

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