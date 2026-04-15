GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1830 auf 1920 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma erwartet am 29. April Quartalszahlen im Rahmen der Markterwartungen, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen. Das Kursziel von Sharma steigt vor allem währungsbedingt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 20:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
19,20 £
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
25,09 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21,31 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
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