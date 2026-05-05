GSK Aktie
|21,64EUR
|-0,26EUR
|-1,19%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2750 auf 2630 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte in einer am Dienstag vorliegenden Studie dar, warum er daran glaubt, dass die nächsten drei Monate für den britischen Pharmakonzern reich an Kurstreibern werden. Neuigkeiten zum Produktportfolio sollten demnach dazu beitragen, dass das Vertrauen der Anleger in die Aktien wieder größer wird. Er kürzte aber etwas seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2031 wegen seiner Annahmen für Medikamente mit auslaufendem Patentschutz./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
26,30 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
18,62 £
|
Abst. Kursziel*:
41,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18,72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,49%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|13:32
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|14.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
