NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertroffen habe, scheine vor allem auf die aufgestockten US-Lagerbestände des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix sowie einmalige Einsparungen bei den Rechtskosten im Bereich Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen zu sein, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch. Daher werte er den Zwischenbericht nur moderat positiv für die Aktie./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST





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