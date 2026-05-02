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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertroffen habe, scheine vor allem auf die aufgestockten US-Lagerbestände des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix sowie einmalige Einsparungen bei den Rechtskosten im Bereich Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen zu sein, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch. Daher werte er den Zwischenbericht nur moderat positiv für die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
19,75 £
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Abst. Kursziel*:
-13,92%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,57%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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