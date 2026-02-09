NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der Reederei habe deutlich über der mittleren Markterwartung gelegen, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen im Schlussquartal 2025 - anders als Konkurrenten - auch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern erzielt. Dabei habe allerdings in nicht näher bezifferter positiver Einmaleffekt eine Rolle gespielt./mis/rob/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.