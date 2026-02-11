Hapag-Lloyd Aktie
|120,50EUR
|-0,10EUR
|-0,08%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 120 auf 119 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei habe solide vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Dienstagabend. Dabei seien die Ergebniskennziffern deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen. Währungsbedingt habe er jedoch seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas reduziert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
119,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
122,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
120,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,24%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|07:28
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|07:28
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|07:28
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|120,40
|-0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:31
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Polytec buy
|Baader Bank
|10.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG