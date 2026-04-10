Hapag-Lloyd Aktie
|117,60EUR
|-2,60EUR
|-2,16%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, doch der Ausblick auf 2026 sei trüber als gedacht und lasse Herausforderungen für die Container-Reederei zum Jahresstart erahnen, schrieb Alexia Dogani in einem Kommentar vom Donnerstagabend./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
120,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-46,15%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
117,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-44,73%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|07:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
