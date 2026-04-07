Hapag-Lloyd Aktie
|115,60EUR
|0,80EUR
|0,70%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der breite Zielkorridor der Container-Reederei für das Gesamtjahr zeige die enorme Unsicherheit nach dem schwachen Jahresstart, schrieb Marco Limite am Montag. Er liegt mit seinen Prognosen am oberen Ende./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
114,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-26,02%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
115,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26,47%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|07:40
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
