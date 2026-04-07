LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der breite Zielkorridor der Container-Reederei für das Gesamtjahr zeige die enorme Unsicherheit nach dem schwachen Jahresstart, schrieb Marco Limite am Montag. Er liegt mit seinen Prognosen am oberen Ende./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT



