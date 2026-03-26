Hapag-Lloyd Aktie

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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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26.03.2026 13:26:21

Hapag-Lloyd Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Reederei rechne 2026 mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in der Spanne von 1,1 bis 3,1 Milliarden Euro, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelwert davon liege ein ganzes Stück unter dem Analystenkonsens von 2,7 Milliarden Euro./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
130,20 € 		Abst. Kursziel*:
-23,20%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
129,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,54%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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