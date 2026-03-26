ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Reederei rechne 2026 mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in der Spanne von 1,1 bis 3,1 Milliarden Euro, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelwert davon liege ein ganzes Stück unter dem Analystenkonsens von 2,7 Milliarden Euro./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.