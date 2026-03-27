Heidelberg Materials Aktie
|177,10EUR
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|-1,42%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julian Radlinger ging am Donnerstagabend auf eine Roadshow mit dem Investor-Relations-Team des Baustoffkonzerns in Österreich und der Schweiz ein. Ein Drittel des Energiebedarfs werde durch alternative Quellen gedeckt und der Rest sei zu 70 bis 80 Prozent abgesichert. Das Volumenwachstum sehe der Konzern 2026 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Konsens liege zwischen 1 und 2 Prozent Plus, so Radlinger./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
176,60 €
|
Abst. Kursziel*:
47,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
177,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,81%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
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