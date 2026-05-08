Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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08.05.2026 12:45:58

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 285 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson geht mit größerer Zuversicht auf Preissteigerungen in Europa aus der Berichtssaison der Baustoffbranche, wie sie am Donnerstagabend schrieb./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
292,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
185,70 € 		Abst. Kursziel*:
57,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
184,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,92%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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