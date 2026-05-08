Heidelberg Materials Aktie
|184,90EUR
|-1,75EUR
|-0,94%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
08.05.2026 12:45:58
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 285 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson geht mit größerer Zuversicht auf Preissteigerungen in Europa aus der Berichtssaison der Baustoffbranche, wie sie am Donnerstagabend schrieb./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
292,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
185,70 €
|
Abst. Kursziel*:
57,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
184,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,92%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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